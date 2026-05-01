Поют выпускники Консерватории '26

6+

О концерте

Выпускной концерт студентов кафедры эстрадно-джазовой музыки

Ожидайте незабываемое представление в исполнении талантливых молодёжь, которая совсем скоро получит дипломы в области эстрадно-джазовой музыки. В рамках программы выпускного курса зрители смогут насладиться яркими номерами и запоминающимися мелодиями!

Выступающие солисты

На сцене выступят как магистры, так и бакалавры:

  • Магистры: Екатерина Филоненко, Тамара Мартиросян, Ван Биньяо
  • Бакалавры: Елизавета Тутова, Ариана Литовченко, София Ивановская, Алина Голубкова, Валерия Видинеева, Марина Костина, София Алиева, Диана Нефедова, Александр Позняк

Вокальные ансамбли

Также в концерте примут участие вокальные ансамбли классов Анастасии Бондарь и Лизы Кабоевой, которые порадуют самую искушённую публику своими выступлениями.

Поддержка со стороны преподавателей

На сцене также будут выступать педагоги и концертмейстеры кафедры эстрадно-джазовой музыки. В их числе:

  • Ангелина Келешян — фортепиано
  • Валерия Рядинская — контрабас
  • Ангелина Подгорная — фортепиано
  • Альберт Кондрачян — фортепиано
  • Алексей Мудраков — барабаны
  • Данил Орехов — гитара
  • Лебединцева Анастасия — саксофон
  • Щербанёв Михаил — саксофон
  • Валерия Байлова, Ася Виноградова, Сабина Салимова — бэк-вокал

Ведущая и автор проекта

Концерт будет вести заслуженная артистка РСО-Алания и доцент Елизавета Кабоева, которая сама является ярким примером успешного артиста.

Не упустите шанс насладиться ярким музыкальным вечером в компании лучших молодых исполнителей!

28 мая четверг
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1000 ₽

