Поют выпускники Консерватории '26

Выпускной концерт студентов кафедры эстрадно-джазовой музыки

Ожидайте незабываемое представление в исполнении талантливых молодёжь, которая совсем скоро получит дипломы в области эстрадно-джазовой музыки. В рамках программы выпускного курса зрители смогут насладиться яркими номерами и запоминающимися мелодиями!

Выступающие солисты

На сцене выступят как магистры, так и бакалавры:

Магистры: Екатерина Филоненко, Тамара Мартиросян, Ван Биньяо

Бакалавры: Елизавета Тутова, Ариана Литовченко, София Ивановская, Алина Голубкова, Валерия Видинеева, Марина Костина, София Алиева, Диана Нефедова, Александр Позняк

Вокальные ансамбли

Также в концерте примут участие вокальные ансамбли классов Анастасии Бондарь и Лизы Кабоевой, которые порадуют самую искушённую публику своими выступлениями.

Поддержка со стороны преподавателей

На сцене также будут выступать педагоги и концертмейстеры кафедры эстрадно-джазовой музыки. В их числе:

Ангелина Келешян — фортепиано

Валерия Рядинская — контрабас

Ангелина Подгорная — фортепиано

Альберт Кондрачян — фортепиано

Алексей Мудраков — барабаны

Данил Орехов — гитара

Лебединцева Анастасия — саксофон

Щербанёв Михаил — саксофон

Валерия Байлова, Ася Виноградова, Сабина Салимова — бэк-вокал

Ведущая и автор проекта

Концерт будет вести заслуженная артистка РСО-Алания и доцент Елизавета Кабоева, которая сама является ярким примером успешного артиста.

Не упустите шанс насладиться ярким музыкальным вечером в компании лучших молодых исполнителей!