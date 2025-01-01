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Поющие гитары
Киноафиша Поющие гитары

Поющие гитары

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легенды советской эстрады: концерт ансамбля "Поющие гитары" в клубе Джаггер

Приглашаем вас на незабываемый концерт ансамбля "Поющие гитары", который состоится в ближайшие дни. Этот коллектив, созданный в 1966 году, стал символом Ленинграда наряду с Эрмитажем и Летним садом, завоевав сердца миллионов зрителей.

История ансамбля

С момента своего основания "Поющие гитары" подарили миру множество хитов, которые стали классикой отечественной музыки. Среди самых известных песен - "Люди встречаются", "Синий иней", "Толстый Карлсон" и "Песенка велосипедистов". Также стоит отметить "Сумерки" - одну из лучших советских баллад ХХ века, написанную руководителем ансамбля А. Васильевым, и "Нет тебя прекрасней" Ю. Антонова, который был участником ансамбля в конце 1960-х годов.

Выдающиеся участники

Легендарный ансамбль включает в себя таких талантливых исполнителей, как:

  • Евгений Броневицкий - один из основателей ансамбля и его бессменный лидер с 1966 года;
  • Василий Борисов - участник с 1970 года, ранее артист ансамбля "Калинка";
  • Владимир Васильев - оригинальный исполнитель песен и соавтор хита "Кара-Кум";
  • Милена Вавилова - яркая солистка, присоединившаяся к ансамблю в 2004 году.

Музыкальные достижения

В 1975 году "Поющие гитары" стали участниками первой советской зонг-оперы "Орфей и Эвридика", написанной композитором Александром Журбиным. Это событие стало важной вехой в истории ансамбля, который продолжает радовать зрителей своим уникальным звучанием.

Приходите на концерт!

Не упустите возможность услышать любимые песни в живом исполнении! Концерт ансамбля "Поющие гитары" - это не только ностальгия по ушедшим временам, но и шанс насладиться истинным искусством и великолепием советской эстрады.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
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