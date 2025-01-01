Приглашаем вас на незабываемый концерт ансамбля "Поющие гитары", который состоится в ближайшие дни. Этот коллектив, созданный в 1966 году, стал символом Ленинграда наряду с Эрмитажем и Летним садом, завоевав сердца миллионов зрителей.
С момента своего основания "Поющие гитары" подарили миру множество хитов, которые стали классикой отечественной музыки. Среди самых известных песен - "Люди встречаются", "Синий иней", "Толстый Карлсон" и "Песенка велосипедистов". Также стоит отметить "Сумерки" - одну из лучших советских баллад ХХ века, написанную руководителем ансамбля А. Васильевым, и "Нет тебя прекрасней" Ю. Антонова, который был участником ансамбля в конце 1960-х годов.
Легендарный ансамбль включает в себя таких талантливых исполнителей, как:
В 1975 году "Поющие гитары" стали участниками первой советской зонг-оперы "Орфей и Эвридика", написанной композитором Александром Журбиным. Это событие стало важной вехой в истории ансамбля, который продолжает радовать зрителей своим уникальным звучанием.
Не упустите возможность услышать любимые песни в живом исполнении! Концерт ансамбля "Поющие гитары" - это не только ностальгия по ушедшим временам, но и шанс насладиться истинным искусством и великолепием советской эстрады.