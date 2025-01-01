Спектакль-размяшление Андрея Шамраева и Ренаты Сотириади по смыслам Ивана Ильина

Приглашаем вас на уникальный спектакль Андрея Шамраева и Ренаты Сотириади, вдохновленный философским наследием Ивана Ильина. Постановка основана на его книге «Поющее сердце» и представляет собой глубокое размышление о человеческих ценностях и поиске смысла жизни.

История Николаю Ильинскому

Главный герой спектакля — молодой студент юридического факультета Николай Ильинский, который приезжает в Петербург из провинции. События разворачиваются в бурное время между 1910 и 1914 годами, когда Россия переживает яркий культурный и исторический перелом. Это эпоха Серебряного века, декаданса, модерна и роста революционного движения, предшествующая Первой мировой войне.

Ключевые Моменты Эпохи

Николай погружается в пеструю жизнь столицы: он влюбляется в известную певицу, сталкивается с революционерами и посещает модные поэтические салоны. Однако, несмотря на все соблазны, он осознает, что жизнь без веры не имеет смысла. Обретение духовной опоры помогает Николаю не только найти свою любовь, но и осознать важность служения своей стране.

Философское Наследие

Несмотря на то что Николай Ильинский несет отпечаток личности Ивана Ильина, «Поющее сердце» нельзя назвать байопиком. Это художественная интерпретация воззрений великого русского философа, который утверждал: «Есть только одно истинное счастье на земле – пение человеческого сердца».

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который соединяет философию и искусство, создавая пространство для глубоких размышлений о жизни, любви и вере.