Приглашаем вас на уникальный спектакль Андрея Шамраева и Ренаты Сотириади, вдохновленный философским наследием Ивана Ильина. Постановка основана на его книге «Поющее сердце» и представляет собой глубокое размышление о человеческих ценностях и поиске смысла жизни.
Главный герой спектакля — молодой студент юридического факультета Николай Ильинский, который приезжает в Петербург из провинции. События разворачиваются в бурное время между 1910 и 1914 годами, когда Россия переживает яркий культурный и исторический перелом. Это эпоха Серебряного века, декаданса, модерна и роста революционного движения, предшествующая Первой мировой войне.
Николай погружается в пеструю жизнь столицы: он влюбляется в известную певицу, сталкивается с революционерами и посещает модные поэтические салоны. Однако, несмотря на все соблазны, он осознает, что жизнь без веры не имеет смысла. Обретение духовной опоры помогает Николаю не только найти свою любовь, но и осознать важность служения своей стране.
Несмотря на то что Николай Ильинский несет отпечаток личности Ивана Ильина, «Поющее сердце» нельзя назвать байопиком. Это художественная интерпретация воззрений великого русского философа, который утверждал: «Есть только одно истинное счастье на земле – пение человеческого сердца».
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который соединяет философию и искусство, создавая пространство для глубоких размышлений о жизни, любви и вере.