Уникальное шоу в Перми: смех и караоке

Добро пожаловать на единственное в Перми шоу, где стендап-комики не только рассказывают свои лучшие шутки, но и поют в караоке известные песни под аккомпанемент талантливого барабанщика!

Смешные моменты и музыкальные перерывы

На сцену будут выходить комики, готовые заставить вас смеяться до слез. Если им не удастся рассмешить зал за одну минуту, они попадают в забавную ситуацию: им придется выбирать между двумя вариантами — «пой или пей». Какой же юмор без капли импровизации!

Эти неожиданные моменты добавляют интриги в выступления и делают каждую вечернюю программу неповторимой. Комики, преодолевая свои страхи, могут выпить рюмочку или же исполнить случайную песню — в любом случае, вы получите заряд положительных эмоций.

Отличная возможность для зрителей

Это шоу — уникальная возможность не только насладиться остроумными шутками, но и спеть любимые песни вместе с комиками. Присоединяйтесь к веселью, расслабьтесь и позвольте себе насладиться вечерним угаром.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого спектакля! Ждем вас на нашем шоу, где смех и музыка встречаются на одной сцене.