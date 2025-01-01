Пой, играй, моя Россия!

Гусляры «Волшебные струны»: Программа, которая объединяет традиции и современность

Ансамбль гусляров «Волшебные струны» под руководством Марины Афанасьевой приглашает зрителей на уникальную программу, в которой старинный русский народный инструмент — гусли — встречается с классической и популярной музыкой. В центре внимания будет солистка ансамбля — Ольга Кузнецова.

О программе

В ходе выступления публика сможет насладиться разнообразием звучания гуслей, которые будут исполнять как традиционные народные мелодии, так и известные композиции из советских кинофильмов. Программа позволит оценить не только эстрадное процветание этого фольклорно-этнографического инструмента, но и его современные возможности.

Программа выступления

А. Маркелов — «Колокольные звоны»

Н. Римский-Корсаков — «Венок былин» (обр. Д. Локшина)

П. Чайковский — «Трепак» из балета «Щелкунчик»

П. Аедоницкий — «Красно солнышко» (слова И. Шаферан)

Русская народная песня — «Летела-то галка» (обр. Е. Дербенко)

К. Шаханов — «Посвящение» из Концерта N 1, часть 2

А. Дунаевская — Две музыкальные зарисовки: «Краса — девица» и «Зимняя дорога»

В. Тихов — «Уральская плясовая»

М. Вялкова — «Купала» (слова М. Вялкова)

Ю. Ким — «Думы окаянные» из к/ф «Пять вечеров»

Г. Гладков — «Проснись и пой» (слова В. Луговой)

А. Бородин — Аранжировка хора «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»

А. Бородин — «Полька»

Русская народная песня — «На горе-то калина» (обр. Д. Локшина)

И. Журавлев — «Может, знает лес» из м/ф «Князь Владимир»

А. Морозов — «В горнице моей» (слова Н. Рубцов)

А. Морозов — «Зорька алая» (слова В. Гин)

А. Дунаевская — «Веселая прогулка»

А. Зацепин — «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Русская плясовая — «Камаринская»

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, где традиции встречаются с современными ритмами. Приходите и откройте для себя новое звучание гуслей!