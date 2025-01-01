Пой, играй, моя Россия!

Гусляры «Волшебные струны»: Программа, которая объединяет традиции и современность
Ансамбль гусляров «Волшебные струны» под руководством Марины Афанасьевой приглашает зрителей на уникальную программу, в которой старинный русский народный инструмент — гусли — встречается с классической и популярной музыкой. В центре внимания будет солистка ансамбля — Ольга Кузнецова.
О программе
В ходе выступления публика сможет насладиться разнообразием звучания гуслей, которые будут исполнять как традиционные народные мелодии, так и известные композиции из советских кинофильмов. Программа позволит оценить не только эстрадное процветание этого фольклорно-этнографического инструмента, но и его современные возможности.
Программа выступления
- А. Маркелов — «Колокольные звоны»
- Н. Римский-Корсаков — «Венок былин» (обр. Д. Локшина)
- П. Чайковский — «Трепак» из балета «Щелкунчик»
- П. Аедоницкий — «Красно солнышко» (слова И. Шаферан)
- Русская народная песня — «Летела-то галка» (обр. Е. Дербенко)
- К. Шаханов — «Посвящение» из Концерта N 1, часть 2
- А. Дунаевская — Две музыкальные зарисовки: «Краса — девица» и «Зимняя дорога»
- В. Тихов — «Уральская плясовая»
- М. Вялкова — «Купала» (слова М. Вялкова)
- Ю. Ким — «Думы окаянные» из к/ф «Пять вечеров»
- Г. Гладков — «Проснись и пой» (слова В. Луговой)
- А. Бородин — Аранжировка хора «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
- А. Бородин — «Полька»
- Русская народная песня — «На горе-то калина» (обр. Д. Локшина)
- И. Журавлев — «Может, знает лес» из м/ф «Князь Владимир»
- А. Морозов — «В горнице моей» (слова Н. Рубцов)
- А. Морозов — «Зорька алая» (слова В. Гин)
- А. Дунаевская — «Веселая прогулка»
- А. Зацепин — «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
- Русская плясовая — «Камаринская»
Не упустите возможность!
Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, где традиции встречаются с современными ритмами. Приходите и откройте для себя новое звучание гуслей!