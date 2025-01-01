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Пой, играй, моя Россия!
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Киноафиша Пой, играй, моя Россия!

Пой, играй, моя Россия!

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Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Гусляры «Волшебные струны»: Программа, которая объединяет традиции и современность

Ансамбль гусляров «Волшебные струны» под руководством Марины Афанасьевой приглашает зрителей на уникальную программу, в которой старинный русский народный инструмент — гусли — встречается с классической и популярной музыкой. В центре внимания будет солистка ансамбля — Ольга Кузнецова.

О программе

В ходе выступления публика сможет насладиться разнообразием звучания гуслей, которые будут исполнять как традиционные народные мелодии, так и известные композиции из советских кинофильмов. Программа позволит оценить не только эстрадное процветание этого фольклорно-этнографического инструмента, но и его современные возможности.

Программа выступления

  • А. Маркелов — «Колокольные звоны»
  • Н. Римский-Корсаков — «Венок былин» (обр. Д. Локшина)
  • П. Чайковский — «Трепак» из балета «Щелкунчик»
  • П. Аедоницкий — «Красно солнышко» (слова И. Шаферан)
  • Русская народная песня — «Летела-то галка» (обр. Е. Дербенко)
  • К. Шаханов — «Посвящение» из Концерта N 1, часть 2
  • А. Дунаевская — Две музыкальные зарисовки: «Краса — девица» и «Зимняя дорога»
  • В. Тихов — «Уральская плясовая»
  • М. Вялкова — «Купала» (слова М. Вялкова)
  • Ю. Ким — «Думы окаянные» из к/ф «Пять вечеров»
  • Г. Гладков — «Проснись и пой» (слова В. Луговой)
  • А. Бородин — Аранжировка хора «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
  • А. Бородин — «Полька»
  • Русская народная песня — «На горе-то калина» (обр. Д. Локшина)
  • И. Журавлев — «Может, знает лес» из м/ф «Князь Владимир»
  • А. Морозов — «В горнице моей» (слова Н. Рубцов)
  • А. Морозов — «Зорька алая» (слова В. Гин)
  • А. Дунаевская — «Веселая прогулка»
  • А. Зацепин — «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
  • Русская плясовая — «Камаринская»

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, где традиции встречаются с современными ритмами. Приходите и откройте для себя новое звучание гуслей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 500 ₽

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