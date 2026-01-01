Спектакль Повзрослей!

Трагикомедия о жизни в коммуналке в Театральном пространстве «За нарисованным очагом»

Приглашаем вас на иммерсивное шоу «Повзрослей!», которое погружает зрителей в атмосферу петербургской коммуналки. Ночь, диалог о личном, четыре человека с разными мировоззрениями — чем все это закончится? Возможно, дракой, а возможно, величайшим открытием.

Почему стоит посетить?

Это идеальная возможность вырваться из повседневности и провести время с близкими. Шоу предлагает уникальный опыт для активных людей, желающих заглянуть в себя и попробовать что-то новое.

Сюжет и форматы

Спектакль представляет собой театральную постановку, в которой рассказываются три истории:

О мужчине, который разучился мечтать. О паре, живущей в иллюзиях. О женщине, потерявшей себя в других.

Каждая история раскрывает внутренние переживания персонажей, которые потерялись и не знают, как двигаться дальше.

Ваша роль в спектакле

Зрители приглашаются активно участвовать в обсуждении:

Выражайте свое мнение.

Слушайте и обсуждайте.

Принимайте совместные решения.

Меняйте жизнь героев.

Мы обеспечим комфортный диалог, без принуждения выходить на сцену или прикосновений.

Гарантия комфортности

Если вы заболеете или не сможете прийти, мы готовы перенести ваш билет на любую следующую дату или вернуть деньги в полном объеме.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального опыта!