Опера Бенджамина Бриттена в Мариинском театре: погружение в мистику

В Мариинском театре пройдет впечатляющая постановка оперы Бенджамина Бриттена «Поворот винта», основанной на готической новелле Генри Джеймса. Этот оперный триллер погружает зрителей в мир детских страхов и темных тайн, раскрывая сложные отношения между взрослыми и детьми.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — гувернантка, которая приезжает в уединенное английское поместье Блай, чтобы заботиться о двух детях, Майлзе и Флоре. Однако, вместо безмятежной жизни, она сталкивается с загадочными событиями и пугающими видениями. Каждый новый «поворот винта» в расследовании гувернантки раскрывает глубинные проблемы детской травмы и уязвимости.

В «Повороте винта» Бриттен мастерски сочетает музыку и драму. Опера состоит из шестнадцати сцен, которые сменяются оркестровыми интерлюдиями. Основная двенадцатитоновая лейттема, известная как тема винта, пронизывает всю партитуру, создавая поразительное музыкальное единство.

Музыкальное и сценическое оформление

Постановка британской команды в Мариинском театре выделяется утонченной атмосферой и аскетичным подходом к визуальному оформлению. Идиллическая викторианская усадьба превращается в герметичную ловушку, где каждый персонаж может скрывать свою истинную природу. Вокальный ансамбль не содержит низких голосов, что создает ощущение легкости и эфемерности, подчеркивая внутренние терзания героев.

Интересные факты

Опера «Поворот винта» была впервые поставлена в 1954 году и с тех пор стала одной из самых известных работ Бриттена. В ней нет ни одного низкого голоса, что усиливает атмосферу неопределенности и тревоги. Постановка в Мариинском театре обещает быть не только музыкальным, но и психологическим путешествием в самые темные уголки человеческой души.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение искусства и погрузиться в мир таинственных событий в Блай. Билеты уже в продаже!

Исполняется с разрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited. Постановка осуществлена при поддержке Фонда Мариинского театра (Лондон).