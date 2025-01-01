Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Поворот винта

Поворот винта

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Бенджамина Бриттена в Мариинском театре: погружение в мистику

В Мариинском театре пройдет впечатляющая постановка оперы Бенджамина Бриттена «Поворот винта», основанной на готической новелле Генри Джеймса. Этот оперный триллер погружает зрителей в мир детских страхов и темных тайн, раскрывая сложные отношения между взрослыми и детьми.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — гувернантка, которая приезжает в уединенное английское поместье Блай, чтобы заботиться о двух детях, Майлзе и Флоре. Однако, вместо безмятежной жизни, она сталкивается с загадочными событиями и пугающими видениями. Каждый новый «поворот винта» в расследовании гувернантки раскрывает глубинные проблемы детской травмы и уязвимости.

В «Повороте винта» Бриттен мастерски сочетает музыку и драму. Опера состоит из шестнадцати сцен, которые сменяются оркестровыми интерлюдиями. Основная двенадцатитоновая лейттема, известная как тема винта, пронизывает всю партитуру, создавая поразительное музыкальное единство.

Музыкальное и сценическое оформление

Постановка британской команды в Мариинском театре выделяется утонченной атмосферой и аскетичным подходом к визуальному оформлению. Идиллическая викторианская усадьба превращается в герметичную ловушку, где каждый персонаж может скрывать свою истинную природу. Вокальный ансамбль не содержит низких голосов, что создает ощущение легкости и эфемерности, подчеркивая внутренние терзания героев.

Интересные факты

Опера «Поворот винта» была впервые поставлена в 1954 году и с тех пор стала одной из самых известных работ Бриттена. В ней нет ни одного низкого голоса, что усиливает атмосферу неопределенности и тревоги. Постановка в Мариинском театре обещает быть не только музыкальным, но и психологическим путешествием в самые темные уголки человеческой души.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение искусства и погрузиться в мир таинственных событий в Блай. Билеты уже в продаже!

Исполняется с разрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited. Постановка осуществлена при поддержке Фонда Мариинского театра (Лондон).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"О тех, кто не поместился", аб-т №14
19 апреля в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
27 августа в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Cinema Medley: Интерстеллар
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Интерстеллар
25 октября в 13:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше