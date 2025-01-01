Спектакль Повести Пушкина

Проза Пушкина на сцене Театра Вахтангова

1830-й год. В Болдино, в уединении, Александр Сергеевич Пушкин пишет своё первое завершённое прозаическое произведение — знаменитые «Повести Белкина». Всю жизнь обращавший внимание на знаки судьбы, поэт как будто подводит своеобразные итоги прошлого и думает о будущем.

Герои и их судьбы

Герои его историй любят, страдают, играют роли, блуждают в метели, стреляются на дуэлях, гонятся за похищенной дочерью и ищут счастье. Но в конце концов всё в их жизнях меняет Случай.

Режиссёрская концепция

Анатолий Шульев, режиссёр, делится своим видением: «Спектакль будет посвящён хитросплетениям судьбы. История про житейское море, которое существует по каким-то своим, высшим законам. Ты не всегда можешь управлять стихией, но можешь выбирать, куда тебе идти... Мы будем много говорить о времени, и ключевой посыл всей истории — мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь, и этот круговорот вечен».