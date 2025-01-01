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Повести Пушкина
Билеты от 400₽
Киноафиша Повести Пушкина

Спектакль Повести Пушкина

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Проза Пушкина на сцене Театра Вахтангова

1830-й год. В Болдино, в уединении, Александр Сергеевич Пушкин пишет своё первое завершённое прозаическое произведение — знаменитые «Повести Белкина». Всю жизнь обращавший внимание на знаки судьбы, поэт как будто подводит своеобразные итоги прошлого и думает о будущем.

Герои и их судьбы

Герои его историй любят, страдают, играют роли, блуждают в метели, стреляются на дуэлях, гонятся за похищенной дочерью и ищут счастье. Но в конце концов всё в их жизнях меняет Случай.

Режиссёрская концепция

Анатолий Шульев, режиссёр, делится своим видением: «Спектакль будет посвящён хитросплетениям судьбы. История про житейское море, которое существует по каким-то своим, высшим законам. Ты не всегда можешь управлять стихией, но можешь выбирать, куда тебе идти... Мы будем много говорить о времени, и ключевой посыл всей истории — мысль о том, что за смертью всегда следует новая жизнь, и этот круговорот вечен».

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Валерий Ушаков
Александр Рыщенков
Юрий Шлыков
Константин Белошапка
Анна Чумак

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Повести Пушкина Повести Пушкина Повести Пушкина Повести Пушкина Повести Пушкина Повести Пушкина

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