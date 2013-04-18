Премьера спектакля «Повести покойного помещика Б.» по рассказам А.С. Пушкина

Сибирский камерный театр рад представить новую премьеру – спектакль «Повести покойного помещика Б.» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Эта постановка станет настоящим событием в театральной жизни города.

Режиссура и командная работа

Режиссером спектакля выступила Полина Гнездилова, известная своим умением интерпретировать классические тексты. Художник Анна Гуляева создала сценографию, которая передает дух эпохи Пушкина и погружает зрителей в атмосферу его произведений. Освещение спектакля разработал Николай Сотников, а звуковое оформление – Иван Михайленко.

В ролях

В главных ролях зрителей порадуют талантливые актеры: Константин Телегин, Ольга Солдатова и Екатерина Ваколюк, которые привнесут в своих персонажей эмоции и глубину.

О чем спектакль?

Спектакль основан на рассказах Пушкина, в которых преломляются темы жизни и смерти, любви и утраты, а также извечные вопросы человеческого бытия. Музыка, живопись и театральные традиции переплетаются в единую художественную ткань, создавая незабываемый опыт.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики и насладиться спектаклем, который заставляет задуматься о вечных ценностях.