Спектакль «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» в МТЮЗе

Спектакль «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» в постановке Молодой команды – режиссера Алексея Дубровского и художника Леонида Шулякова, продолжает проект Московского ТЮЗа по поддержке молодых режиссеров и художников, начатый с постановки спектакля «Нос» режиссера Андрея Неделькина и художницы Марии Кривцовой.

О спектакле

Замечательные артисты старшего поколения МТЮЗа с легкостью виртуозов перешагивают тонкую грань между реальностью и вымыслом. В спектакле переплетаются мягкая ирония, едкий юмор, нежность и подтрунивание, лиризм и комизм.

Сцена и атмосфера

Белый зал Московского ТЮЗа превращается в уютную комнату отставных генералов с их атрибутами: настенными ходиками, обеденным столом, генеральскими портретами и патефоном. Однако этот уютный мир может в любой момент обернуться непроходимыми джунглями необитаемого острова с морем, пустынным берегом, жарой и пальмами.

Команда исполнителей

Режиссер: Алексей Дубровский

Художник: Леонид Шуляков

Действующие лица и исполнители:

Генералы: Заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Дмитрий Супонин

Заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Дмитрий Супонин Мужик: Михаил Слесарев

Михаил Слесарев От автора: Евгений Чарышев

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию произведения классика русской литературы на сцене Московского ТЮЗа!