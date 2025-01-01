Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил
Билеты от 2100₽
Киноафиша Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Спектакль Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Постановка
МТЮЗ 12+
Режиссер Алексей Дубровский
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
Билеты от 2100₽

О спектакле

Спектакль «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» в МТЮЗе

Спектакль «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» в постановке Молодой команды – режиссера Алексея Дубровского и художника Леонида Шулякова, продолжает проект Московского ТЮЗа по поддержке молодых режиссеров и художников, начатый с постановки спектакля «Нос» режиссера Андрея Неделькина и художницы Марии Кривцовой.

О спектакле

Замечательные артисты старшего поколения МТЮЗа с легкостью виртуозов перешагивают тонкую грань между реальностью и вымыслом. В спектакле переплетаются мягкая ирония, едкий юмор, нежность и подтрунивание, лиризм и комизм.

Сцена и атмосфера

Белый зал Московского ТЮЗа превращается в уютную комнату отставных генералов с их атрибутами: настенными ходиками, обеденным столом, генеральскими портретами и патефоном. Однако этот уютный мир может в любой момент обернуться непроходимыми джунглями необитаемого острова с морем, пустынным берегом, жарой и пальмами.

Команда исполнителей

Режиссер: Алексей Дубровский
Художник: Леонид Шуляков

Действующие лица и исполнители:

  • Генералы: Заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Дмитрий Супонин
  • Мужик: Михаил Слесарев
  • От автора: Евгений Чарышев

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию произведения классика русской литературы на сцене Московского ТЮЗа!

Купить билет на спектакль Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Помощь с билетами
Январь
6 января вторник
14:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽

Фотографии

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

В ближайшие дни

Как зажечь елку
0+
Детский Детские елки
Как зажечь елку
6 января в 11:00 МДМ
от 2000 ₽
Реверс
18+
Музыка Пластический Цирк
Реверс
19 декабря в 23:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Девчата
16+
Мюзикл
Девчата
31 декабря в 18:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше