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Повесть о рыжем поэте
Киноафиша Повесть о рыжем поэте

Спектакль Повесть о рыжем поэте

18+
Режиссер Дмитрий Касимов
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

История литературной жизни Екатеринбурга на рубеже 90-х и 2000-х годов

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Повесть о рыжем поэте», который станет настоящим открытием для любителей театрального искусства. Это произведение представляет собой целостный и живой слепок литературной жизни провинциального Екатеринбурга на рубеже 90-х и 2000-х годов.

О чем спектакль?

В центре сюжета — Борис Рыжий, не мифологический герой, а реальный молодой человек, который стремительно становится поэтом и критиком. Он глубоко привязан к своему городу, семье и друзьям-поэтам, однако жаждет большой и серьезной литературной жизни, которая происходит вдали от его родных мест.

Напряжение и фатальность

Спектакль показывает динамичную и внешне благополучную череду событий, в которой все отчетливее звучит напряжение и фатальность. Каждый зритель предчувствует разрешение этой драмы, что создает атмосферу ожидания. Это — вспышка и исчезновение, но, вопреки всему, и Возвращение.

Творческая команда

Автор литературной композиции и режиссер спектакля — Дмитрий Касимов. Художник — Владимир Кравцев. В спектакле принимают участие талантливые артисты: Дмитрий Касимов, Маргарита Мазитова, Николай Ротов, Александр Алферьев и Наталья Комарова.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть это завораживающее произведение, которое затрагивает темы творчества, стремления и человеческих отношений. Спектакль обещает стать не только эстетическим наслаждением, но и глубоким эмоциональным опытом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 сентября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Повесть о рыжем поэте Повесть о рыжем поэте Повесть о рыжем поэте Повесть о рыжем поэте Повесть о рыжем поэте

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