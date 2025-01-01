История литературной жизни Екатеринбурга на рубеже 90-х и 2000-х годов

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Повесть о рыжем поэте», который станет настоящим открытием для любителей театрального искусства. Это произведение представляет собой целостный и живой слепок литературной жизни провинциального Екатеринбурга на рубеже 90-х и 2000-х годов.

О чем спектакль?

В центре сюжета — Борис Рыжий, не мифологический герой, а реальный молодой человек, который стремительно становится поэтом и критиком. Он глубоко привязан к своему городу, семье и друзьям-поэтам, однако жаждет большой и серьезной литературной жизни, которая происходит вдали от его родных мест.

Напряжение и фатальность

Спектакль показывает динамичную и внешне благополучную череду событий, в которой все отчетливее звучит напряжение и фатальность. Каждый зритель предчувствует разрешение этой драмы, что создает атмосферу ожидания. Это — вспышка и исчезновение, но, вопреки всему, и Возвращение.

Творческая команда

Автор литературной композиции и режиссер спектакля — Дмитрий Касимов. Художник — Владимир Кравцев. В спектакле принимают участие талантливые артисты: Дмитрий Касимов, Маргарита Мазитова, Николай Ротов, Александр Алферьев и Наталья Комарова.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть это завораживающее произведение, которое затрагивает темы творчества, стремления и человеческих отношений. Спектакль обещает стать не только эстетическим наслаждением, но и глубоким эмоциональным опытом.