Спектакль Повесть о настоящем человеке

Повесть о настоящем человеке
Постановка
Красноярский театр кукол 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о силе духа по повести Б. Полевого

В Красноярском театре кукол состоится спектакль, основанный на знаменитой повести Б.Н. Полевого о советском летчике Алексее Мересьеве. Это история человека, который с достоинством преодолевает личную трагедию и становится символом человеческой стойкости.

Спектакль погружает зрителя в атмосферу военного времени, заставляя задуматься о цене Победы и истинных человеческих ценностях. На сцене разворачиваются драматические события войны, где каждый момент становится борьбой с самим собой. Мечта о небе способна преодолеть боль и смерть.

Формат и творческая команда

Постановка выполнена в формате театра предметов с использованием планшетных кукол. Режиссёр-постановщик Ольга Петухова (Красноярск) и художник-постановщик Константин Майстерюк (Санкт-Петербург) создали незабываемое представление, которое придется по душе тем, кто интересуется историей и судьбами людей.

Детали спектакля

Саунд-дизайнер: Анна Бесфамильная (Красноярск)

Продолжительность: 1 час 10 минут

Премьера: 10 сентября 2025 года

Уникальная атмосфера и трогательный сюжет делают этот спектакль обязательным для посещения. Не упустите возможность стать свидетелем важной и значимой истории!

Март
29 марта воскресенье
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

Фотографии

Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке Повесть о настоящем человеке

