Повесть о Гэндзи
Спектакль Повесть о Гэндзи

6+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Магия японской культуры на сцене Александринского театра

На Новой сцене Александринского театра с спектаклем «Повесть о Гэндзи» гастролирует Токийский новый репертуарный театр (ТНРТ) из Японии. Это произведение, созданное по мотивам знаменитого романа X века, принадлежит перу придворной дамы Мурасаки Сикибу и рассказывает о формировании высокой японской культуры.

О спектакле

Режиссером спектакля является Леонид Анисимов, художественный руководитель и основатель Токийского нового репертуарного театра. «Повесть о Гэндзи» — вторая часть задуманного Анисимовым триптиха о Японии. Это произведение насыщено утончённостью, чувствительностью ко всем знакам природы и рафинированностью человеческих отношений.

Спектакль следует за итогами судьбы блестящего принца Гэндзи, который испытывает пронзительную и горькую любовь к красавице Фудзицубо — наложнице его отца-императора. Его чувства к таинственной незнакомке, известной как «Югао» («Вечерний лик»), внезапно уносят её с собой в мир мёртвых, оставляя Гэндзи в смятении. Это сочетание прекрасных историй и поэзии создаёт уникальную атмосферу, напоминающую о великолепии эпохи Хэйан.

Творческий состав

В спектакле много стихов, изысканных речей и музыкальных композиций, создающих запоминающийся звуковой ряд. Токийский новый репертуарный театр был основан в 2004 году и с тех пор утвердил репертуарную модель театра, представляя зрителям шедевры мировой классики, такие как «Антигона» Эврипида и «Гамлет» Шекспира.

Информация о театре

ТНРТ известен не только своей программой, но и преданностью театральному искусству. Творческий подход театра и внимание к деталям делают каждое выступление незабываемым. Зрители могут ожидать увидеть великолепно подготовленную постановку, в которой каждый элемент — от костюмов до музыки — подчеркивает красоту японской культуры.

Спектакль «Повесть о Гэндзи» — это шанс прикоснуться к традициям и художественным формам, которые были источником вдохновения для многих русских поэтов Серебряного века.

Март
28 марта суббота
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1500 ₽
29 марта воскресенье
16:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1300 ₽

Фотографии

Повесть о Гэндзи Повесть о Гэндзи Повесть о Гэндзи Повесть о Гэндзи Повесть о Гэндзи Повесть о Гэндзи Повесть о Гэндзи

