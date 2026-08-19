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О выставке

Выставка «Повернись ко мне в профиль» в Музее Пушкина

Государственный музей А.С. Пушкина приглашает вас на уникальную выставку «Повернись ко мне в профиль». Это мероприятие основано на материалах собственных фондов музея и посвящено профильному портрету как одной из древнейших и наиболее выразительных форм изобразительного искусства.

Тема и содержание

Выставка охватывает широкий спектр профильных портретов, которые представлены с разных исторических периодов. Вы сможете увидеть, как менялись стили и техники, а также каким образом этот вид искусства отражает индивидуальность и характер изображаемых личностей.

Почему стоит посетить

Посетив выставку, вы не только окунетесь в мир искусства, но и узнаете много нового о значении профильного портрета в культуре. Это редкая возможность оценить выставленные работы и понять, как они вписываются в традиции и современность.

Мы ждем вас в Государственном музее А.С. Пушкина, чтобы вместе открыть для себя мир профильного искусства!

Купить билет на выставка Повернись ко мне в профиль

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Август
19 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2

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