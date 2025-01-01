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Поверь в мечту
Киноафиша Поверь в мечту

Поверь в мечту

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт "Поверь в мечту" с Уральским государственным русским оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева. Этот вечер станет настоящим праздником музыки и любви!

Лучшие хиты Юрия Антонова

В программе концерта прозвучат золотые хиты Юрия Антонова — одного из самых известных авторов мелодий о любви. Его песни, полные нежности и романтики, посвящены прекрасным дамам и вдохновляют на мечты.

Праздник для женщин

Концерт "Поверь в мечту" — это не просто музыкальное событие, а настоящее поздравление для женщин. Мы пригласим вас пройтись по лунной дорожке от печали до радости, отдохнуть от забот и насладиться атмосферой, наполненной красотой и очарованием.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого замечательного вечера. Музыка, исполненная талантливыми солистами, создаст уникальную атмосферу, которая подарит вам множество приятных эмоций.

Присоединяйтесь к нам и позвольте музыке Юрия Антонова наполнить ваши сердца светом и радостью!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 6 марта
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 800 ₽

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