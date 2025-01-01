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Повелители стихии
Киноафиша Повелители стихии

Спектакль Повелители стихии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Завораживающее танцевальное шоу

Приглашаем вас на завораживающее шоу «Повелители стихии», созданное профессиональными танцорами театра танца «Притяжение». Это уникальная постановка, где хореография и театральное искусство соединяются, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.

Воплощение красоты в танце

Театр «Притяжение» был основан мужчинами, чье призвание — передавать красоту через танец. Каждое выступление театра — это гармония качественной хореографии, живого вокала и мощной энергетики.

Неповторимые спецэффекты

Особую атмосферу создают уникальные спецэффекты: дождь, туман и снег. Эти элементы делают шоу еще более впечатляющим и захватывающим.

Не пропустите возможность погрузиться в этот магический мир танца и искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 7 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 1800 ₽
Самара, 26 сентября
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1800 ₽

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