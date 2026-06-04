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Повелители дождя. Танцевальное шоу
Киноафиша Повелители дождя. Танцевальное шоу

Повелители дождя. Танцевальное шоу

16+
Возраст 16+

О концерте

Мужское танцевальное шоу

ДКЖ представляет захватывающее танцевальное шоу, где профессиональные танцоры искусно соединяют хореографию и театральное искусство. Этот театр, основанный мужчинами, стремится воплотить красоту в каждом движении.

Каждое выступление включает живой вокал, качественную хореографию и мощную энергетику. Уникальные спецэффекты, такие как дождь, туман и снег, создают удивительное зрелище.

Если вы любите танцевальное искусство и оригинальные визуальные эффекты, данное шоу обязательно оставит у вас незабываемые впечатления.

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В других городах
Сентябрь
10 сентября четверг
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1

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