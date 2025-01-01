Спектакль Повелитель мух

Меню
Повелитель мух
О концерте/спектакле

Рок-опера «Повелитель мух» Театра имени Н. Сац

«Повелитель мух» — это яркая рок-опера, основанная на знаменитом романе Уильяма Голдинга, лауреата Нобелевской премии. Спектакль рассказывает о судьбе подростков, оказавшихся на необитаемом острове, и о том, как они пытаются справляться с вызовом самостоятельности без взрослых.

Секреты сюжета

Главные герои находят свою мечту — свободу, но сталкиваются с трудностями, которые порой ставят их человеческую природу под сомнение. Они должны решить, стать ли вожаком своей стайки или сохранить свою человечность, принимая сложные решения. Эта история о предательстве и возмездии, о борьбе со злом, которое нас окружают.

Творческий риск и успех

Создание спектакля по мотивам столь сложного философского романа можно считать рискованным шагом. Однако, этот риск оправдал себя. «Повелитель мух» стал динамичным и глубоким спектаклем, который привлекает внимание зрителей своей актуальностью и эмоциональной насыщенностью.

Награды и признание

В 2009 году спектакль был удостоен Премии Правительства России в области культуры, что подтверждает его значимость и высокое качество исполнения.

Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую рок-оперу, которая оставит вас с размышлениями о природе человека и свободе выбора!

23 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 500 ₽

