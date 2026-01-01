Спектакль Повелитель грез. Иллюзия/Illusio

В шоу-пространстве «Ленинград Центр» пройдет захватывающее шоу-ревю «Повелитель грез. Иллюзия/Illusio». Главный герой — Автор, который после премьеры своего спектакля снова отправляется на поиски вдохновения в мир собственных иллюзий.

Зрители увидят калейдоскоп костюмов, созданных ведущими дизайнерами России, и насладятся уникальным миксом жанров: contemporary dance, цирк, мюзикл, этнос и фолк в современной обработке. Это шоу подойдёт тем, кто ценит искусство на стыке жанров и оригинальные сценические решения.

«Единственное, что реально, — это мир наших иллюзий» — Федерико Феллини

Шоу-ревю «Повелитель грез. Иллюзия/Illusio» построено по классическому сказочному принципу: «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что», как трактовал Алексей Толстой. Главный герой, Автор, оказывается перед выбором: с чего начать, чтобы удивить зрителя. Непреодолимое желание создать что-то новое толкает его в волшебную белую дверь, нарисованную на стене, и уводит в мир собственных иллюзий.

Грезы и сны — это язык нашего театра. В спектакле время может течь иначе, а пространство расширяется. Каждый предмет, каждый цвет и световое решение несут свой смысл, как в настоящем сне.

«Повелитель грез. Иллюзия/Illusio» становится квинтэссенцией стилей и номеров, созданных за время существования «Ленинград Центра». Зрители смогут насладиться полюбившимися фрагментами различных шоу и встретить знакомых героев, которые расскажут свои истории в самых разных ролях. И, конечно, не обойдется без сюрпризов.

Вас ждет невероятный калейдоскоп костюмов, разработанных известными российскими дизайнерами, такими как Татьяна Парфенова, Юлия Далакян, Алена Ахмадуллина и Янис Чамалиди.

Эксперты выделяют «Повелителя грез. Иллюзия/Illusio» за его разнообразие жанров. L'officiel отмечает, что это — «микс из contemporary dance, цирка, мюзикла, этноса и фолка в современной обработке».

Buro 24/7 описывает спектакль как «причудливое сочетание бродвейской зрелищности, фольклорного балагана, циркового искусства, академического танца и театра кукол».

Sobaka.ru подчеркивает, что «Повелитель грез. Иллюзия/Illusio» собрал все тренды современных музыкальных мультимедийных представлений.

шоу-пространство «Ленинград Центр» представляет искусство на стыке жанров, создавая уникальный «сценический коллаж». Здесь современные хореографические решения, эксцентричные цирковые номера, мюзикл и театр кукол становятся частью единого шоу.