Театр представляет уникальный проект, посвященный памяти генерала Минигали Шаймуратова и славных конников легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, отдавших жизни ради Победы. Спектакль охватывает ключевые моменты жизни и службы Шаймуратова, начиная с его прихода в дивизию и заканчивая трагической гибелью.
Основой для спектакля стали подлинные источники из фондов Национального и военно-исторических музеев республики, а также архивов и киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова. Эти документальные сведения дополняются народными песнями, стихотворениями военных лет и фольклором, что создает новый художественный формат и позволяет зрителям глубже понять эпоху и личность генерала.
В спектакле театральный образ генерала Шаймуратова рождается на пересечении фактов и художественной интерпретации. Это дает возможность не только узнать о его подвиге, но и ощутить дух времени, в котором он жил и сражался.
Посетив этот спектакль, зрители смогут не только погрузиться в исторические события, но и насладиться трогательными и патриотичными моментами, которые пробуждают чувства гордости и уважения к подвигам предков.
Не упустите шанс стать частью этой важной истории и почтить память тех, кто отдал все ради нашей Победы.