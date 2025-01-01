Меню
Потомки Салавата не отступят!
Киноафиша Потомки Салавата не отступят!

Спектакль Потомки Салавата не отступят!

Постановка
Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури представляет: спектакль на основе документальных источников, фольклора и поэзии военных лет

Театр представляет уникальный проект, посвященный памяти генерала Минигали Шаймуратова и славных конников легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, отдавших жизни ради Победы. Спектакль охватывает ключевые моменты жизни и службы Шаймуратова, начиная с его прихода в дивизию и заканчивая трагической гибелью.

Историческая основа

Основой для спектакля стали подлинные источники из фондов Национального и военно-исторических музеев республики, а также архивов и киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова. Эти документальные сведения дополняются народными песнями, стихотворениями военных лет и фольклором, что создает новый художественный формат и позволяет зрителям глубже понять эпоху и личность генерала.

Театральный образ

В спектакле театральный образ генерала Шаймуратова рождается на пересечении фактов и художественной интерпретации. Это дает возможность не только узнать о его подвиге, но и ощутить дух времени, в котором он жил и сражался.

Зачем стоит посетить

Посетив этот спектакль, зрители смогут не только погрузиться в исторические события, но и насладиться трогательными и патриотичными моментами, которые пробуждают чувства гордости и уважения к подвигам предков.

Не упустите шанс стать частью этой важной истории и почтить память тех, кто отдал все ради нашей Победы.

