Спектакль Поток — выпускной мастерской физического театра

Перфоманс мастерской HELP_танцы

Пережитый эмоциональный опыт оставляет метки на нашем теле, окружая нас предметами, привязывая к людям и пространствам. Часто мы чувствуем, что хотим вырваться и искать новое. Когда вступаем в неизвестное, мир предстаёт перед нами в новом, изменённом свете. Мы можем видеть его сквозь призму любопытства, тревоги, абсурда и восторга.

В этой постоянной динамике находятся участницы мастерской HELP_танцы в финале своего 14-го занятия. Курс нацелен на раскрытие спящего потенциала, стимулирование необычных ощущений и предоставление новой оптики для восприятия себя как ценности, как носителя уникального опыта.

Перформанс и новое восприятие

Цель нашего курса - не показать особые умения, а передать мастерство неожиданного ракурса, смещения привычных рамок. Мы не ограничиваемся традиционной презентацией, а экспериментируем, позволяя нашему знанию двигаться в новом направлении. Мы приглашаем вас впрыгнуть в поток, переосмыслить смыслы и прочувствовать необычные ощущения в теле.

Подготовка к занятию

Для вашего удобства просим снять уличную обувь в зале (на входе будут доступны теплые носки) или позаботиться о второй паре обуви. Также необходимо взять с собой наушники и скачать наш плейлист на мобильный телефон перед входом.

Приходите, чтобы открыться новому и исследовать себя в процессе! Мы ждем вас на нашей мастерской!