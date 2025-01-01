Спектакль «Потерянный рай» режиссера Елены Павловой по пьесе драматурга и актрисы Ирады Берг

Спектакль «Потерянный рай» режиссера Елены Павловой, созданный по пьесе драматурга и актрисы Ирады Берг, пройдет в уникальной обстановке — театре под открытым небом. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей театра и музыки.

Место и атмосфера

Действие спектакля развернется в баре Paradiso, который будет открыт для всех, чье сердце разбито и нуждается в исцелении. Здесь зрители встретят пять самобытных персонажей, истории которых расскажут ведущие российские актеры театра и кино.

Музыкальное сопровождение

Под исцеляющие мелодии блюза в исполнении пианиста-виртуоза Бориса Березовского и уральских блюз-рок музыкантов Blues Doctors, каждый зритель сможет соприкоснуться с собой настоящим. Эта музыкальная атмосфера создаст уникальный фон для глубоких переживаний и размышлений.

Воронка сновидений

Океан музыки и честных историй закрутит зрителя в воронку сновидений, где все нереально, но в то же время правдиво. Спектакль подчеркивает важность самопознания и внутреннего исцеления, приглашая каждого на встречу с собой.

Важная деталь

Будьте осторожны: двери в Paradiso открываются на себя. Это не просто спектакль — это возможность найти утешение и вдохновение в живом искусстве.