Потехе — час, или Time for Fun
Киноафиша Потехе — час, или Time for Fun

Спектакль Потехе — час, или Time for Fun

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Пластический спектакль «Потехе — час, или Time for Fun» в Театральной Долине

Спектакль «Потехе — час, или Time for Fun» — это яркая визитная карточка театра Hand Made! Он уникален тем, что актёры общаются со зрителями на языке рук, который понятен каждому, независимо от возраста и национальности.

Что ожидать от представления

Сюжет и декорации спектакля словно возникают из воздуха и растворяются в нём, создавая удивительную атмосферу. Это представление ориентировано на публику от 6 до 99 лет!

Эмоции и впечатления

«Потехе — час» не оставит никого равнодушным. В спектакле гармонично сочетаются сентиментальные, трогательные и совершенно безумно смешные моменты, которые гарантированно подарят хорошее настроение.

Пластика рук и необычные образы

Мы откроем для вас удивительный мир пластики рук и оригинальных образов. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального события!

Фотографии

Потехе — час, или Time for Fun Потехе — час, или Time for Fun Потехе — час, или Time for Fun
