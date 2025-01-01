Пластический спектакль «Потехе — час, или Time for Fun» в Театральной Долине

Спектакль «Потехе — час, или Time for Fun» — это яркая визитная карточка театра Hand Made! Он уникален тем, что актёры общаются со зрителями на языке рук, который понятен каждому, независимо от возраста и национальности.

Что ожидать от представления

Сюжет и декорации спектакля словно возникают из воздуха и растворяются в нём, создавая удивительную атмосферу. Это представление ориентировано на публику от 6 до 99 лет!

Эмоции и впечатления

«Потехе — час» не оставит никого равнодушным. В спектакле гармонично сочетаются сентиментальные, трогательные и совершенно безумно смешные моменты, которые гарантированно подарят хорошее настроение.

Пластика рук и необычные образы

Мы откроем для вас удивительный мир пластики рук и оригинальных образов. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального события!