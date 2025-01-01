Фестиваль #ПОСВЯТ_2025: Погружение в студенческую жизнь

6 сентября пройдет долгожданный фестиваль, объединяющий всех студентов столицы — #ПОСВЯТ_2025 (Посвящение в студенты 2025). Это мероприятие состоится на всеми излюбленной концертной площадке УРБАН и предлагает уникальную возможность для студентов окунуться в атмосферу праздника.

Зачем стоит посетить?

В Москве проходит не так много вечеринок, посвященных студентам, что, по нашему мнению, совершенно несправедливо. Этот фестиваль — шанс продлить эмоции и впечатления от летних каникул, а также настроиться на учебный год в компании однокурсников и друзей. Студенческие годы бывают раз в жизни, и важно получать от них максимальную отдачу!

Что вас ждет?

Фестиваль предложит уникальную церемонию посвящения в студенты, качественную и свежую музыку, а также живые выступления именитых артистов и DJ's международного уровня. Вы сможете отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями на все 100%!

Специальные предложения для VIP гостей

Для обладателей VIP билетов подготовлены приятные сюрпризы: сладкая вата и игра beer pong в подарок. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и пообщаться в непринужденной атмосфере.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и провести время в компании таких же энергичных и позитивных студентов!