Посвящение великому учителю В.С. Попову
Билеты от 800₽
Киноафиша Посвящение великому учителю В.С. Попову

Посвящение великому учителю В.С. Попову

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Большой детский хор: концерт ко дню учителя

Приглашаем вас на незабываемый концерт Большого детского хора (золотой состав), который будет посвящен памяти выдающегося педагога и основателя хора В.С. Попова. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки и театра!

Ведущие и специальные гости

Концерт пройдет в сопровождении талантливых ведущих: Дмитрия Галихина и Марины Сергеевой. Особое внимание зрителей привлечет специальный гость вечера — известная певица Маргарита Суханкина.

Программа концерта

  • Знаменитые хиты Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР в исполнении золотого состава БДХ им. В.С. Попова под руководством А.Л. Кислякова.
  • Сольные выступления артистов золотого состава хора и приглашённых гостей с оперными ариями, романсами и эстрадными композициями.

Неожиданные сюрпризы

Вечер будет наполнен творческими сюрпризами и интересными встречами с талантливыми исполнителями. Это отличная возможность окунуться в атмосферу музыкального волшебства и насладиться уникальными талантами!

Не упустите шанс стать частью этого праздничного события и подарить себе и своим близким яркие эмоции и музыкальное удовольствие!

Купить билет на концерт Посвящение великому учителю В.С. Попову

Октябрь
3 октября пятница
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 800 ₽

