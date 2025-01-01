Посвящение великому учителю В.С. Попову

Большой детский хор: концерт ко дню учителя

Приглашаем вас на незабываемый концерт Большого детского хора (золотой состав), который будет посвящен памяти выдающегося педагога и основателя хора В.С. Попова. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки и театра!

Ведущие и специальные гости

Концерт пройдет в сопровождении талантливых ведущих: Дмитрия Галихина и Марины Сергеевой. Особое внимание зрителей привлечет специальный гость вечера — известная певица Маргарита Суханкина.

Программа концерта

Знаменитые хиты Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР в исполнении золотого состава БДХ им. В.С. Попова под руководством А.Л. Кислякова.

Сольные выступления артистов золотого состава хора и приглашённых гостей с оперными ариями, романсами и эстрадными композициями.

Неожиданные сюрпризы

Вечер будет наполнен творческими сюрпризами и интересными встречами с талантливыми исполнителями. Это отличная возможность окунуться в атмосферу музыкального волшебства и насладиться уникальными талантами!

Не упустите шанс стать частью этого праздничного события и подарить себе и своим близким яркие эмоции и музыкальное удовольствие!