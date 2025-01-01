Посвящение великому учителю В.С. Попову

Приглашаем вас на незабываемый концерт Большого детского хора (золотой состав), который будет посвящен памяти выдающегося педагога и основателя хора В.С. Попова. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки и театра!
Концерт пройдет в сопровождении талантливых ведущих: Дмитрия Галихина и Марины Сергеевой. Особое внимание зрителей привлечет специальный гость вечера — известная певица Маргарита Суханкина.
Вечер будет наполнен творческими сюрпризами и интересными встречами с талантливыми исполнителями. Это отличная возможность окунуться в атмосферу музыкального волшебства и насладиться уникальными талантами!
Не упустите шанс стать частью этого праздничного события и подарить себе и своим близким яркие эмоции и музыкальное удовольствие!