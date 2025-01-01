Меню
«Посвящение учителю». Памяти О.А. Курнавиной
Киноафиша «Посвящение учителю». Памяти О.А. Курнавиной

«Посвящение учителю». Памяти О.А. Курнавиной

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в рамках цикла «По белым и чёрным»

5 октября в Шереметевском дворце пройдет концерт, посвященный памяти Ольги Андреевны Курнавиной. Этот выдающийся педагог и методист, который более 40 лет обучал студентов, оставил глубокий след в музыкальном мире. Он является автором методических пособий и составляет фортепианные сборники, а его ученики продолжают следовать его заветам, уважая Музыку.

Участники концерта

На сцене выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

  • Владимир Рыбаков (4 курс, класс профессора Т.М. Загоровской, Санкт-Петербургская консерватория)
  • Лидия Ефимович (5 курс, класс профессора А.М. Сандлера, Санкт-Петербургская консерватория)
  • Екатерина Федосеева (5 курс, класс профессора Н.В. Трулль, Московская консерватория)
  • Алина Федосеева (преподаватель, Санкт-Петербургская консерватория)
  • Владислав Федоров (преподаватель, Санкт-Петербургская консерватория)

Программа концерта

В программе прозвучат известные произведения для фортепиано и фортепианного дуэта, включая произведения Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. Чайковского, А. Скрябина и других композиторов. Концерт обещает быть незабываемым и продлится 1 час 30 минут.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и вспомнить о замечательном учителе, который до сих пор живет в сердцах своих учеников.

