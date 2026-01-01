Посвящение тромбонисту Карлу Фонтане. Виталий Владимиров и резиденты EverJazz

Вечер джазовой музыки с Карлом Фонтана

Приглашаем всех любителей джаза на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из величайших мастеров тромбона — Карла Фонтаны. Этот выдающийся музыкант завоевал признание за свое невероятное звучание и технику исполнения.

Виталий Владимиров, искусный тромбонист и лауреат премий губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства», познакомит зрителей с музыкой и жизнью Карла Фонтаны. По мнению многих, именно он стал самым быстро играющим и прогрессивным исполнителем после знаменитого Джея Джея Джонсона.

Музыкальная программа

В программе концерта Виталий будет сопровождать замечательная группа музыкантов: Сергей Пронь (труба) и Григорий Дягин (саксофон), обладающий исключительной музыкальностью. Гармоническую основу создаст один из ведущих пианистов города — Илья Макаров.

Первый сет будет посвящен джазовым стандартам, которые исполнял сам Карл Фонтана. Во втором сету зрители смогут насладиться великолепной музыкой европейского кино, включая произведения таких композиторов, как Мишель Легран, Владимир Косма и Генри Манчини.

Состав музыкантов

Виталий Владимиров – тромбон

Сергей Пронь – труба

Григорий Дягин – саксофон

Илья Макаров – клавишные

Евгений Безбородов – контрабас

Вячеслав Евлютин – ударные

Не упустите возможность насладиться настоящим фирменным джазом только в EverJazz!