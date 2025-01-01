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Посвящение святому Патрику. Шедевры мировой киномузыки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Посвящение святому Патрику. Шедевры мировой киномузыки

Посвящение святому Патрику. Шедевры мировой киномузыки

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в старинном соборе

Современное музыкальное пространство становится местом взаимопроникновения и смешения стилей. Это позволяет смело экспериментировать, сохраняя при этом фольклорные традиции. В летний вечер в старинном соборе зрителей ждет уникальное музыкальное событие.

Звучание кельтской арфы

На концерте зазвучат голоса инструментов с богатой историей. Древняя кельтская арфа, упоминаемая еще в сагах X века, на протяжении веков сопровождала ирландцев как в мирной жизни, так и на полях сражений. Этот инструмент использовался для поднятия боевого духа и стал национальным символом Ирландии, изображенным на ее гербе.

Король инструментов

Не менее важным станет орган — "король инструментов", дальний родственник как шотландской, так и ирландской волынки. Его величественное звучание создаст атмосферу, полную магии и волшебства.

Музыка народов Северной Европы

Также зрители смогут насладиться необычным звучанием традиционных струнных инструментов народов Северной Европы. Это соединение традиции с новыми музыкальными тенденциями станет основной творческой доктриной участников концерта — талантливых современных исполнителей.

Приходите и погрузитесь в мир музыки, где старинные традиции встречаются с современными экспериментами. Это будет вечер, который запомнится надолго!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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