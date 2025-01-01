Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Посвящение Свиридову
Киноафиша Посвящение Свиридову

Посвящение Свиридову

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт Посвящение Свиридову

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 600 ₽

В ближайшие дни

Александр Эгромжан
6+
Поп
Александр Эгромжан
20 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
11 октября в 16:30 Руки вверх!
от 1600 ₽
Lumen & Orchestra
16+
Рок
Lumen & Orchestra
26 ноября в 19:00 Космос
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше