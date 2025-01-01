Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Посвящение Свиридову
Посвящение Свиридову
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Посвящение Свиридову
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря
вторник
19:00
Свердловская детская филармония
Екатеринбург, 8 Марта, 36
Купить билеты
от 600 ₽
В ближайшие дни
6+
Поп
Александр Эгромжан
20 октября в 19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
18+
Юмор
Макс Евдокимов. Сольный стендап концерт
11 октября в 16:30
Руки вверх!
от 1600 ₽
16+
Рок
Lumen & Orchestra
26 ноября в 19:00
Космос
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667