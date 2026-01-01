Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Посвящение Шостаковичу
Киноафиша Посвящение Шостаковичу

Посвящение Шостаковичу

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Капелле: диалог эпох

Андреевский оркестр приглашает вас на уникальный концерт, в программе которого музыка Дмитрия Шостаковича будет звучать в гармонии с произведениями его последователей: Андрея Петрова, Валерия Гаврилина и Бориса Чайковского. Дирижёр вечера — народный артист России Дмитрий Хохлов.

Этот вечер станет данью памяти и глубокими размышлениями о наследии великого композитора. Шостакович — это голос целой эпохи, и его музыка продолжает резонировать с современными слушателями. В стенах Капеллы, славящейся великолепной акустикой, каждая нота обретёт особую глубину и значимость.

Концерт обещает быть насыщенным эмоциями и серьезными размышлениями, поэтому мы приглашаем всех, кому дорого наследие русской музыки XX века, разделить этот незабываемый вечер с оркестром.

В программе:

  • Произведения Дмитрия Шостаковича
  • Произведения Андрея Петрова
  • Произведения Валерия Гаврилина
  • Произведения Бориса Чайковского

Купить билет на концерт Посвящение Шостаковичу

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
29 сентября вторник
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 300 ₽
6 октября вторник
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 450 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви
6+
Рок Кавер

Мировые рок-хиты при свечах в старинной церкви

18 сентября в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Чайковский при Свечах
0+
Классическая музыка

Чайковский при Свечах

18 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют
6+
Живая музыка

Он — Сэр Элтон Джон. Трибьют

23 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше