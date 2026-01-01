Посвящение Шостаковичу

Музыкальный вечер в Капелле: диалог эпох

Андреевский оркестр приглашает вас на уникальный концерт, в программе которого музыка Дмитрия Шостаковича будет звучать в гармонии с произведениями его последователей: Андрея Петрова, Валерия Гаврилина и Бориса Чайковского. Дирижёр вечера — народный артист России Дмитрий Хохлов.

Этот вечер станет данью памяти и глубокими размышлениями о наследии великого композитора. Шостакович — это голос целой эпохи, и его музыка продолжает резонировать с современными слушателями. В стенах Капеллы, славящейся великолепной акустикой, каждая нота обретёт особую глубину и значимость.

Концерт обещает быть насыщенным эмоциями и серьезными размышлениями, поэтому мы приглашаем всех, кому дорого наследие русской музыки XX века, разделить этот незабываемый вечер с оркестром.

В программе: