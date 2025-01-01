Посвящение Николаю Метнеру

Посвящение Метнеру: Концерт камерно-вокальной музыки

Филармония «Триумф» приглашает на уникальный концерт камерно-вокальной музыки «Посвящение Метнеру», который пройдет в честь 145-летия со дня рождения выдающегося русского композитора Николая Карловича Метнера. Композитор, родившийся в 1880 году, оставил значительный след в истории музыки, и этот концерт — дань уважения его наследию.

Программа концерта

В рамках мероприятия будут представлены вокальные произведения Метнера, включая его знаменитые романсы. Зрители смогут насладиться утонченностью и глубиной его музыки, которая продолжает вдохновлять исполнителей и слушателей по всему миру.

Почему стоит посетить?

Концерт — это не только возможность услышать редкие произведения, но и погрузиться в атмосферу творчества одного из ярчайших представителей русской музыкальной культуры. Это событие обязательно привлечет как ценителей классической музыки, так и тех, кто только начинает знакомиться с наследием Метнера.

Дата и время

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