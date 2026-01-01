Концерт «Посвящение музыканту»: дань памяти семейной династии

В этом музыкальном событии, посвященном выдающейся московской династии Резниковых, участвуют талантливые исполнители и композиторы. Концерт станет ярким событием как для поклонников гитары, так и для любителей музыки XX века.

Артисты вечера

Солист Москонцерта, гитарист Аркадий Резник, который получил свои первые уроки от отца — Леонида Резника, перенесет зрителей в атмосферу творческого наследия своей семьи. Леонид Резник, заслуженный работник культуры России, был не только директором Детской школы искусств имени Ю. С. Саульского, но и автором более двухсот песен и романсов.

Особенные исполнения

В программе состоится исполнение премьерных произведений, среди которых:

А. Виницкий — Попурри на песни Леонида Резника

Ю. Финкельштейн — «Памяти Леонида Резника»

Л. Резник / Н. Болдырев — «Не покидай меня»

С. Руднев — «Фантазия в стиле джаз»

Музыкальные линии

Среди других запланированных композиций будут:

Ю. Финкельштейн — «Белая сюита» (включая «На ярмарке», «В церкви», «Белая птица»)

Р. Львович — «Еврейская рапсодия»

А. Виницкий — Попурри на темы Юрия Саульского

N. Кошкин — Рок-фантазия

Формат и продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Это уникальное музыкальное событие подарит зрителям не только возможность насладиться гармонией звуков, но и станет значимой частью культурного наследия России.