Посвящение музыканту
Посвящение музыканту

Продолжительность 75 минут
Концерт «Посвящение музыканту»: дань памяти семейной династии

В этом музыкальном событии, посвященном выдающейся московской династии Резниковых, участвуют талантливые исполнители и композиторы. Концерт станет ярким событием как для поклонников гитары, так и для любителей музыки XX века.

Артисты вечера

Солист Москонцерта, гитарист Аркадий Резник, который получил свои первые уроки от отца — Леонида Резника, перенесет зрителей в атмосферу творческого наследия своей семьи. Леонид Резник, заслуженный работник культуры России, был не только директором Детской школы искусств имени Ю. С. Саульского, но и автором более двухсот песен и романсов.

Особенные исполнения

В программе состоится исполнение премьерных произведений, среди которых:

  • А. Виницкий — Попурри на песни Леонида Резника
  • Ю. Финкельштейн — «Памяти Леонида Резника»
  • Л. Резник / Н. Болдырев — «Не покидай меня»
  • С. Руднев — «Фантазия в стиле джаз»

Музыкальные линии

Среди других запланированных композиций будут:

  • Ю. Финкельштейн — «Белая сюита» (включая «На ярмарке», «В церкви», «Белая птица»)
  • Р. Львович — «Еврейская рапсодия»
  • А. Виницкий — Попурри на темы Юрия Саульского
  • N. Кошкин — Рок-фантазия

Формат и продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Это уникальное музыкальное событие подарит зрителям не только возможность насладиться гармонией звуков, но и станет значимой частью культурного наследия России.

Июнь
24 июня среда
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

