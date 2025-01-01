Посвящение Маэстро: Концерт к дню рождения Георгия Гараняна в Краснодарском театре

Краснодарский театр «Премьера» готовит уникальное музыкальное событие — концерт, посвященный дню рождения выдающегося композитора и дирижера Георгия Гараняна.

О Георгии Гараняне

Георгий Гаранян — один из самых знаковых фигур в мире музыки. Его творчество охватывает различные жанры, от классики до современного искусства. Гаранян известен своими яркими композициями и уникальным стилем, который оставил неизгладимый след в сердцах слушателей. Это событие станет не только данью уважения, но и возможностью вспомнить о его вкладе в музыкальную культуру.

Программа концерта

В программе концерта представлены лучшие произведения Маэстро, а также специальные номера с участием известных артистов и музыкантов. Зрителей ждет множество сюрпризов, включая редкие исполнения и неожиданные дуэты. Концерт станет отличной возможностью насладиться живой музыкой и атмосферой творчества.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и отпраздновать день рождения великого композитора вместе с нами!

Приходите в Краснодарский театр «Премьера» и насладитесь музыкой, которая объединяет сердца!