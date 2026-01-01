Посвящение маэстро 2026. Биг-бенд Георгия Гараняна
Посвящение маэстро 2026. Биг-бенд Георгия Гараняна

Возраст 6+

О концерте

Концертная программа «Посвящение Маэстро!»

Традиционная концертная программа Биг-бенда Георгия Гараняна, приуроченная к дню рождения легендарного основателя коллектива, вновь радует зрителей. Этот вечер будет насыщен музыкой, которая оставила яркий след в истории джаза.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат лучшие джазовые композиции из золотого фонда оркестра, а также любимые мелодии самого Георгия Гараняна. Под управлением талантливого дирижера Юрия Красильникова, оркестр обещает подарить незабываемый музыкальный вечер.

О Георгии Гараняне

Георгий Гаранян — не только основатель Биг-бенда, но и легендарная фигура в мире джаза. Его вклад в мировую музыкальную культуру неоценим, и его композиции продолжают вдохновлять множество музыкантов по всему миру.

Не упустите шанс насладиться категорически грамотным взаимодействием музыкантов и поистине волшебной атмосферой, которую создаст этот концерт. Будьте готовы к великолепным музыкальным эмоциям и ярким впечатлениям!

Август
15 августа суббота
18:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

