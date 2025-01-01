Посвящение. Леонора Дмитерко (скрипка). К 100-летию А.Эшпая

Вечер музыки к 100-летию Андрея Эшпая

Заслуженная артистка России Леонора Дмитерко (скрипка) и Александр Блок (фортепиано) приглашают вас на незабываемый музыкальный вечер, посвященный 100-летию Народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственной премии Андрея Эшпая.

Заслуженные исполнители

Леонора Дмитерко — обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Ордена Дружбы — известна своим мастерством исполнения как классических произведений, так и современных композиций. Многие работы современных авторов из бывших республик СССР были написаны специально для нее.

Программа концерта

На вечере прозвучат произведения Андрея Эшпая разных лет:

1 отделение: «Espressivo molto» (транскрипция для скрипки соло Л. Дмитерко) Соната для виолончели и фортепиано «Памяти М. Равеля» (переложение для скрипки и фортепиано Л. Дмитерко) Пять пьес для скрипки и фортепиано: Мелодия Посвящение Эскиз Шансон Воспоминание

2 отделение: Концерт для тубы с оркестром (транскрипция для скрипки и фортепиано Л. Дмитерко) «Вечерние тени» «Largomente» «Венгерские напевы для скрипки»



Не упустите возможность!

Этот концерт — уникальная возможность услышать редкие произведения, которые были адаптированы Леонорой Дмитерко, и насладиться творчеством одного из величайших композиторов XX века. Приходите и погружайтесь в мир музыки!