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Билеты от 500₽
Киноафиша Посвящение. Леонора Дмитерко (скрипка). К 100-летию А.Эшпая

Посвящение. Леонора Дмитерко (скрипка). К 100-летию А.Эшпая

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Вечер музыки к 100-летию Андрея Эшпая

Заслуженная артистка России Леонора Дмитерко (скрипка) и Александр Блок (фортепиано) приглашают вас на незабываемый музыкальный вечер, посвященный 100-летию Народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственной премии Андрея Эшпая.

Заслуженные исполнители

Леонора Дмитерко — обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Ордена Дружбы — известна своим мастерством исполнения как классических произведений, так и современных композиций. Многие работы современных авторов из бывших республик СССР были написаны специально для нее.

Программа концерта

На вечере прозвучат произведения Андрея Эшпая разных лет:

  • 1 отделение:
    • «Espressivo molto» (транскрипция для скрипки соло Л. Дмитерко)
    • Соната для виолончели и фортепиано «Памяти М. Равеля» (переложение для скрипки и фортепиано Л. Дмитерко)
    • Пять пьес для скрипки и фортепиано:
      • Мелодия
      • Посвящение
      • Эскиз
      • Шансон
      • Воспоминание
  • 2 отделение:
    • Концерт для тубы с оркестром (транскрипция для скрипки и фортепиано Л. Дмитерко)
    • «Вечерние тени»
    • «Largomente»
    • «Венгерские напевы для скрипки»

Не упустите возможность!

Этот концерт — уникальная возможность услышать редкие произведения, которые были адаптированы Леонорой Дмитерко, и насладиться творчеством одного из величайших композиторов XX века. Приходите и погружайтесь в мир музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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