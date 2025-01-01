Посвящение легендам джазового вокала

Меню
Театральная сцена Санкт-Петербургской филармонии примет особенный вечер, посвящённый джазовым вокалистам. В программе — выступления в честь известных исполнителей, оставивших яркий след в истории джазовой музыки.

Зрители смогут насладиться классическими джазовыми композициями и впечатляющими импровизациями. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей джазового вокала и ценителей качественного музыкального исполнения.

Исполнители вечера

На сцене выступит талантливая Юлия Касьян, обладающая уникальным голосом и харизмой. Её выступление в сопровождении Ансамбля солистов Филармонии джазовой музыки обещает стать незабываемым событием.

Почему стоит прийти

Джаз — это не только музыка, но и целая культура. Вечер станет отличной возможностью познакомиться с историей возникновения и эволюции этого жанра. Присоединяйтесь к ценителям джаза и проведите время в атмосфере праздника.

21 января среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽
18 февраля среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

