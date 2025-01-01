Посвящение И. С. Баху

Музыкальный вечер с Тарасом Багинцем в соборе

Лауреат международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет на большом органе собора. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех ценителей классической музыки.

Программа вечера

В программе концерта звучат шедевры великих композиторов:

И. С. Бах

И. Брамс

Ф. Мендельсон

Ф. Лист

Каждое произведение в исполнении Тараса Багинца раскроет глубину и красоту органной музыки. Зрители смогут насладиться как известными, так и менее распространенными композициями, которые особенно эффектно звучат в пространстве собора.

Интересные факты

Знать о том, что Тарас Багинец — не только выдающийся солист, но и талантливый интерпретатор, поможет вам лучше понять его подход к музыке. Концерты на органе в соборах имеют долгую историю, и их атмосфера создает неповторимое звучание, которое невозможно воспроизвести в других условиях.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться мастерством одного из лучших органистов страны!