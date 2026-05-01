Посвящение Фрэнку Синатре. Дмитрий Матушкин и резиденты EverJazz

Ночной джаз с Фрэнком Синатрой

Джаз-клуб EverJazz вновь приглашает вас на уникальный концерт-посвящение жизни и творчеству легендарного Фрэнка Синатры. Этот музыкальный вечер станет настоящим праздником для всех поклонников джаза и классической музыки.

Романтика и ностальгия

Фрэнк Синатра известен своими проникновенными мелодиями и харизмой, которая не оставляет равнодушными зрителей. В программе концерта представлены его самые знаменитые хиты, которые любимы многими поколениями.

Уютная атмосфера

Приглашаем вас ощутить атмосферу джазового клубного вечера — отдохнуть в уютной обстановке и насладиться живым исполнением. Обратите внимание: при покупке билета на сайте доступны 2 места за столиком. Остальные места можно купить только в ходе мероприятия.

Важно знать

Для комфортного проведения вечера рекомендуем заранее оформлять свои заказы. Если вам нужно больше одного столика, пожалуйста, свяжитесь с клубом напрямую в рабочие часы.