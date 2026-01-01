Посвящение двум мастерам: Бах и Дюпре
6+

О концерте

Органный концерт «Посвящение двум мастерам: Бах и Дюпре» пройдет в Большом зале Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием для любителей органной музыки.

Великие мастера органной музыки

Программа концерта объединяет произведения двух выдающихся композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Марселя Дюпре. Она покажет преемственность их мастерства и проследит эволюцию органа как музыкального инструмента на протяжении веков.

Исполнитель концерта

На концерте выступит лауреат международных конкурсов Дениз Онал. Его исполнение станет гарантией высокого уровня исполнения музыкальных произведений, которые будут звучать в тот вечер.

Приглашаем вас насладиться атмосферой и великолепием органной музыки в исполнении одного из лучших музыкантов современности!

Май
13 мая среда
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 1000 ₽

