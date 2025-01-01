Посвящение Чайковскому. Гала-концерт

Сила истории: музыкальное посвящение Чайковскому

Уникальный музыкальный опыт «Сила истории» - это величественный спектакль, где классика зазвучит в завораживающей атмосфере. Слово и музыка сплетаются в единую драматургию, создавая неповторимую атмосферу и раскрывая тайны создания шедевров.

«Сила истории» позволит глубже понять и прочувствовать музыку великих композиторов, а также по-новому взглянуть на жизнь и творчество гениев. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и силе музыки, почувствовать магию Чайковского и вдохновиться великолепием русской скрипичной классики!

Программа мероприятия

Концертное агентство «Сила культуры» и всероссийский проект «Виртуозы России» под руководством Федора Белугина представляют уникальную программу — «Посвящение Чайковскому»! В год 185-летия великого композитора вас ждет невероятное музыкальное путешествие в Соборной палате.

На концерте прозвучат виртуозные произведения для скрипки в сопровождении камерного оркестра «Прометей», а также одна из самых проникновенных партитур Чайковского — легендарная «Серенада для струнного оркестра».

О проекте «Виртуозы России»

«Виртуозы России | Русская скрипичная школа» — это всероссийский проект, объединяющий звёзд российской сцены и молодых талантливых солистов из «Мастерской Скрипичного Искусства». Под художественным руководством Федора Белугина, артиста квартета имени Давида Ойстраха, проект служит сохранению и передаче богатых традиций русской исполнительской школы.

Конcert сочетает опыт знаменитых музыкантов и порыв молодого поколения, делая его событием, обязательным для посещения.

Приглашение к посещению

Этот концерт — часть фестиваля-ярмарки «День знаний в Соборной палате». Приглашаем всех ценителей музыки на встречу с великолепием русской скрипичной классики!