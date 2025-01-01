Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Посвящение Чайковскому. Гала-концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Посвящение Чайковскому. Гала-концерт

Посвящение Чайковскому. Гала-концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сила истории: музыкальное посвящение Чайковскому

Уникальный музыкальный опыт «Сила истории» - это величественный спектакль, где классика зазвучит в завораживающей атмосфере. Слово и музыка сплетаются в единую драматургию, создавая неповторимую атмосферу и раскрывая тайны создания шедевров.

«Сила истории» позволит глубже понять и прочувствовать музыку великих композиторов, а также по-новому взглянуть на жизнь и творчество гениев. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и силе музыки, почувствовать магию Чайковского и вдохновиться великолепием русской скрипичной классики!

Программа мероприятия

Концертное агентство «Сила культуры» и всероссийский проект «Виртуозы России» под руководством Федора Белугина представляют уникальную программу — «Посвящение Чайковскому»! В год 185-летия великого композитора вас ждет невероятное музыкальное путешествие в Соборной палате.

На концерте прозвучат виртуозные произведения для скрипки в сопровождении камерного оркестра «Прометей», а также одна из самых проникновенных партитур Чайковского — легендарная «Серенада для струнного оркестра».

О проекте «Виртуозы России»

«Виртуозы России | Русская скрипичная школа» — это всероссийский проект, объединяющий звёзд российской сцены и молодых талантливых солистов из «Мастерской Скрипичного Искусства». Под художественным руководством Федора Белугина, артиста квартета имени Давида Ойстраха, проект служит сохранению и передаче богатых традиций русской исполнительской школы.

Конcert сочетает опыт знаменитых музыкантов и порыв молодого поколения, делая его событием, обязательным для посещения.

Приглашение к посещению

Этот концерт — часть фестиваля-ярмарки «День знаний в Соборной палате». Приглашаем всех ценителей музыки на встречу с великолепием русской скрипичной классики!

Купить билет на концерт Посвящение Чайковскому. Гала-концерт

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
17:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
18+
Рок Живая музыка
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
7 мая в 20:30 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Шопен: вдохновение. Концерт при свечах в Коломенском
6+
Классическая музыка
Шопен: вдохновение. Концерт при свечах в Коломенском
4 октября в 17:00 Театральная хоромина
от 800 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
14 ноября в 20:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше