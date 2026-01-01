Посвящение Александру Цфасману. Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема
Билеты от 500₽
Посвящение Александру Цфасману. Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема

6+
О концерте

Музыка джаза в исполнении мастеров

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема приглашает зрителей на уникальный вечер, посвящённый джазовым шедеврам. В программе выступят известные пианисты, среди которых Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Сергей Жилин и Даниэль Адиянц.

Зажигательный дирижёр

Под управлением Бориса Фрумкина оркестр представит тщательно подобранные композиции, которые позволят зрителям насладиться искренними эмоциями и энергией джаза. Каждый из пианистов привнесёт в концерт свою индивидуальность, делая выступление поистине уникальным.

Классика джаза и её современные интерпретации

В программе будут звучать как классические джазовые стандарты, так и современные произведения, которые порадуют даже самых искушённых слушателей. Не упустите возможность насладиться атмосферой живого исполнения и мастерства музыкантов!

Ноябрь
11 ноября среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Главные музыкальные фестивали в Петербурге
