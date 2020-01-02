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Постучись в мою дверь
Билеты от 600₽
Киноафиша Постучись в мою дверь

Спектакль Постучись в мою дверь

Постановка
Театр на Мельникова 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Постучись в мою дверь» в Театре на Мельникова

Театр на Мельникова приглашает вас на мюзикл «Постучись в мою дверь» — страстную историю любви, разворачивающуюся на фоне живописного Стамбула. В центре сюжета — встреча двух противоположностей: талантливой, но бедной художницы Айлин и успешного архитектора Демира из высшего общества.

Сюжет

Их случайное знакомство перерастает в бурные отношения, полные эмоций, недопонимания и неожиданных поворотов. Фиктивное соглашение постепенно превращается в настоящее глубокое чувство. Спектакль погружает зрителей в атмосферу турецкой культуры и демонстрирует, как любовь может изменить жизни людей.

Музыка и хореография

Мюзикл сочетает в себе современные ритмы и традиционные мотивы, создавая уникальную музыкальную палитру. Хореография включает элементы народных танцев, а яркие костюмы отражают местный колорит, дополняя визуальный ряд спектакля.

Информация о спектакле

  • Возрастное ограничение: 16+
  • Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
  • Режиссер: Анна Микульская
  • Автор: Григорий Матюхин
  • Хореограф: Рикардо До Рего
  • В ролях: артисты театра на Мельникова

Не упустите возможность погрузиться в мир, где переплетаются судьбы, страсти и культурные традиции современной Турции!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 600 ₽

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