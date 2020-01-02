Спектакль Постучись в мою дверь

Мюзикл «Постучись в мою дверь» в Театре на Мельникова

Театр на Мельникова приглашает вас на мюзикл «Постучись в мою дверь» — страстную историю любви, разворачивающуюся на фоне живописного Стамбула. В центре сюжета — встреча двух противоположностей: талантливой, но бедной художницы Айлин и успешного архитектора Демира из высшего общества.

Сюжет

Их случайное знакомство перерастает в бурные отношения, полные эмоций, недопонимания и неожиданных поворотов. Фиктивное соглашение постепенно превращается в настоящее глубокое чувство. Спектакль погружает зрителей в атмосферу турецкой культуры и демонстрирует, как любовь может изменить жизни людей.

Музыка и хореография

Мюзикл сочетает в себе современные ритмы и традиционные мотивы, создавая уникальную музыкальную палитру. Хореография включает элементы народных танцев, а яркие костюмы отражают местный колорит, дополняя визуальный ряд спектакля.

Информация о спектакле

Возрастное ограничение: 16+

16+ Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

2 часа 20 минут с антрактом Режиссер: Анна Микульская

Анна Микульская Автор: Григорий Матюхин

Григорий Матюхин Хореограф: Рикардо До Рего

Рикардо До Рего В ролях: артисты театра на Мельникова

Не упустите возможность погрузиться в мир, где переплетаются судьбы, страсти и культурные традиции современной Турции!