Спектакль "Постскриптум": Исследование психологического насилия в Интернете

Приглашаем вас на уникальный спектакль "Постскриптум", который станет важным шагом в осмыслении актуальной темы психологического насилия в цифровом пространстве. Это художественная попытка понять механизмы и последствия интернет-агрессии, особенно для наиболее уязвимой категории общества — детей и подростков.

Что легло в основу постановки

Спектакль основан на документальных материалах, включая реальные переписки жертв и кураторов из так называемых «групп смерти». Эти жестокие и тревожные истории помогают глубже понять, как виртуальная среда может влиять на психику молодых людей и какие последствия это может иметь в реальной жизни.

Почему стоит посетить?

"Постскриптум" не только поднимает важные социальные вопросы, но и предлагает зрителям задуматься о роли интернета в жизни современного подростка. Спектакль должен стать катализатором для обсуждения и поиска решений в борьбе с интернет-насилием.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события. Следите за анонсами на нашем сайте и покупайте билеты заранее, чтобы не пропустить шанс увидеть спектакль, который может изменить ваше восприятие виртуальной реальности.