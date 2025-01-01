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Постскриптум
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Спектакль Постскриптум

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 18+
Режиссер Александр Худяков
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль "Постскриптум": Исследование психологического насилия в Интернете

Приглашаем вас на уникальный спектакль "Постскриптум", который станет важным шагом в осмыслении актуальной темы психологического насилия в цифровом пространстве. Это художественная попытка понять механизмы и последствия интернет-агрессии, особенно для наиболее уязвимой категории общества — детей и подростков.

Что легло в основу постановки

Спектакль основан на документальных материалах, включая реальные переписки жертв и кураторов из так называемых «групп смерти». Эти жестокие и тревожные истории помогают глубже понять, как виртуальная среда может влиять на психику молодых людей и какие последствия это может иметь в реальной жизни.

Почему стоит посетить?

"Постскриптум" не только поднимает важные социальные вопросы, но и предлагает зрителям задуматься о роли интернета в жизни современного подростка. Спектакль должен стать катализатором для обсуждения и поиска решений в борьбе с интернет-насилием.

Информация для зрителей

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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