Посторонний
Постановка
Режиссер Федор Львов-Белов
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
16+

О спектакле

Спектакль «Посторонний» — абсурдный памфлет о сверхчеловеке

На сцене вновь оживет произведение Альбера Камю — «Посторонний». Этот абсурдный памфлет ставит перед зрителями важные философские вопросы о человеческой природе и ценности жизни. В условиях, когда вера и надежда подвергаются испытаниям, под палящим солнцем зрители смогут задуматься: что важнее — убийство без причины или отсутствие слез на похоронах матери?

В центре сюжета — история о «постороннем», столкновение с окружающим миром, который перестал осмысленно воспринимать чувства. Зрителям предстоит увидеть, какие факторы делают человека человеком. Кто же на самом деле является «посторонним» в нашем обществе?

Спектакль поднимает важные вопросы о жизни, смысле и любви, оставляя зрителей с мыслями, на которые не всегда легко найти ответ. Прочувствуйте атмосферу Камю и откройте для себя многогранность человеческой сущности в единственном исполнении. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

