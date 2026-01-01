Оповещения от Киноафиши
Постмодерн в Америке и современный танец наших дней
Постмодерн в Америке и современный танец наших дней

12+
Возраст 12+

О выставке

Новое в театре: Постмодерн и современный танец

Не упустите возможность посетить уникальную лекцию, посвященную влиянию американских постмодернистов 1960-х на современный танец. Это событие даст ключ к пониманию изменений и новых тенденций, происходящих в танцевальной культуре XXI века.

Значение постмодернизма в танце

Постмодернизм, возникший в середине XX века, открыл новые горизонты для танца и театра. Идеи, которые тогда казались радикальными, сегодня находят свое отражение в творчестве множества хореографов. Исследуем, какие из них оказались наиболее жизнеспособными и как они продолжают формировать современные танцевальные практики.

Актуальные тенденции современных хореографов

Современные танцоры и хореографы продолжают экспериментировать с формами и стилями, интегрируя постмодернистские идеи в свои работы. Узнайте, как их творчество взаимодействует с традиционными и современными жанрами, создавая тем самым уникальные произведения искусства.

Приходите на лекцию, чтобы узнать больше о влиянии истории на сегодняшний день и обсудить актуальные тренды вместе с единомышленниками.

Март
24 марта вторник
20:00
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
от 525 ₽

