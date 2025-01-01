Меню
Postmodern Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Postmodern Band

Postmodern Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Postmodern Jazz Party: Винтажная вечеринка-концерт в стиле Gatsby

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку-концерт «Postmodern Jazz Party», которая пройдет в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это уникальное событие перенесет вас в атмосферу шикарных 1920-х годов, когда джаз завоевывал сердца слушателей по всему миру.

Вдохновение стилем Gatsby

«Postmodern Jazz Party» проживает свою идею через музыку, костюмы и настроения той эпохи. Вы сможете насладиться лучшими произведениями джазовых мастеров в интерпретации талантливых московских музыкантов. Каждое исполнение — это лишь часть шоу, которое будет включать элементы театра, оригинальные хореографические номера и живую импровизацию.

Чем удивит вечеринка-концерт?

На мероприятии зрители окажутся не просто слушателями, а участниками. Вы будете диву даваться тому, как артисты взаимодействуют с публикой, создавая уникальную атмосферу праздника. Также гости смогут насладиться восхитительными коктейлями и изысканными закусками, которые дополнит впечатления от волшебного вечера.

Почему стоит посетить?

Факт: Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке — это не просто место для выступлений, но и центр джазовой культуры в Москве. Здесь регулярно проходят концерты известных исполнителей и множество творческих вечеров, что делает его идеальным местом для любителей этого жанра.

Не упустите возможность ощутить живую энергетику произведений и великолепие 1920-х. «Postmodern Jazz Party» — это не просто концерт, это целое путешествие в мир музыки и стиля!

Ноябрь
18 ноября вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

