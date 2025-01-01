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Postmodern Band
Билеты от 2000₽
Киноафиша Postmodern Band

Postmodern Band

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Винтажная вечеринка-концерт в стиле Gatsby: Postmodern Jazz Party

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Postmodern Jazz Party, которое состоится в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это винтажная вечеринка-концерт, погружающая зрителей в атмосферу 1920-х годов, когда джаз был на пике популярности.

Что вас ждет?

На мероприятии выступят лучшие московские джазмены, которые исполнят классические и современные джазовые композиции, а также специальные номера в стиле Gatsby. Это отличная возможность не только насладиться живой музыкой, но и окунуться в атмосферу эпохи, когда стиль и изящество были на первом месте.

Факт о джазе

Знаете ли вы, что джаз возник в начале XX века в США и стал символом культурного движения? Его влияние ощущается в музыке разных жанров, и сегодня он продолжает вдохновлять новых артистов по всему миру.

Как добраться?

Джаз-клуб расположен в центре Москвы, что делает его доступным для всех гостей. Рекомендуем использовать общественный транспорт или такси для удобства передвижения.

Не пропустите это захватывающее событие! Поддержите отечественных музыкантов и насладитесь атмосферой настоящего джаза на Postmodern Jazz Party!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Непоседы
0+
Эстрада
Непоседы
19 октября в 13:00 Дом музыки
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9 августа в 18:30 Still Standup Moscow
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19 августа в 20:00 Louis The Claw
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