Postmodern Band

Винтажная вечеринка-концерт в стиле Gatsby: Postmodern Jazz Party

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Postmodern Jazz Party, которое состоится в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это винтажная вечеринка-концерт, погружающая зрителей в атмосферу 1920-х годов, когда джаз был на пике популярности.

Что вас ждет?

На мероприятии выступят лучшие московские джазмены, которые исполнят классические и современные джазовые композиции, а также специальные номера в стиле Gatsby. Это отличная возможность не только насладиться живой музыкой, но и окунуться в атмосферу эпохи, когда стиль и изящество были на первом месте.

Факт о джазе

Знаете ли вы, что джаз возник в начале XX века в США и стал символом культурного движения? Его влияние ощущается в музыке разных жанров, и сегодня он продолжает вдохновлять новых артистов по всему миру.

Как добраться?

Джаз-клуб расположен в центре Москвы, что делает его доступным для всех гостей. Рекомендуем использовать общественный транспорт или такси для удобства передвижения.

Не пропустите это захватывающее событие! Поддержите отечественных музыкантов и насладитесь атмосферой настоящего джаза на Postmodern Jazz Party!