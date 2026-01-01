Postmodern Band: Золотая эпоха джаза

Золотая эпоха джаза: концерт Postmodern Band

В клубе Алексея Козлова в Москве коллектив Postmodern Band представит обновлённую программу «Золотая эпоха джаза». Это шоу в стиле «Великого Гэтсби» восстанавливает атмосферу 1920–1930-х годов, где современные хиты звучат в джазовых аранжировках, выполненных с неподражаемым ретро-стилем.

Артисты коллектива выступают в винтажных костюмах, что подчеркивает стилистическую направленность концерта и создаёт неповторимую атмосферу. Исполнение захватывает как любителей джаза, так и поклонников музыкальных ретро-аранжировок.

Озорное интерактивное шоу

Программа концертного вечера включает в себя остроумные авторские аранжировки современных зарубежных хит-парадов, а также кавер-версии знаменитых шедевров из репертуара винтажных исполнителей, таких как Postmodern Jukebox и Puppini Sisters. Публика сможет не только насладиться качественной музыкой, но и стать частью шоу благодаря танцам и песням с артистами. Также ожидайте появления удивительных специальных гостей!

Создатели проекта

Проект был основан талантливыми вокалистками Натали Козловой, Мариной Виноградовой и Валерией Лебедь, каждая из которых может похвастаться внушительным опытом в джазе, ретро и поп-музыке. Артистки принимали участие в известных телепроектах и выступали с популярными исполнителями на престижных площадках. Они регулярно работают с биг-бэндом Георгия Гараняна, а также являются многолетними резидентами Клуба Алексея Козлова.

Наталья Козлова и Марина Виноградова также выступают как продюсеры проекта, активно занимаясь его продвижением за пределами России.

Состав участников

В роли солисток на сцену выйдут Владислава Хомякова (альт), Вероника Назарова (меццо-сопрано), Валерия Лебедь (сопрано), а также виртуозные музыканты: Родион Гоборов (фортепиано), Антон Залетаев (саксофон), Андрей Окладников (гитара), Алексей Рыславский (контрабас) и Дмитрий Власенко (барабаны).