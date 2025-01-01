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Киноафиша Postfacktum трибьют шоу

Postfacktum трибьют шоу

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О концерте/спектакле

Прогулка с Земфирой в Douglas Restaurant

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — «Прогулку» в Douglas Restaurant. Это не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу любимых хитов Земфиры, исполненных в неповторимом варианте Питерской команды Postfacktum.

Звезды Питерского андеграунда

В составе бенда только профессиональные музыканты, являющиеся настоящими звездами Питерского андеграунда. Их мастерство и энергия создают незабываемую атмосферу, которая запомнится надолго.

Мощный вокал и оригинальные аранжировки

Вы сможете насладиться мощным вокалом и оригинальными аранжировками, которые делают каждое исполнение уникальным. Это шанс услышать ваши любимые песни в свежем звучании, которое не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события. Подготовьтесь к вечеру, полному эмоций и незабываемых впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1000 ₽

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