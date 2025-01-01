Postfacktum трибьют шоу

Прогулка с Земфирой в Douglas Restaurant

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — «Прогулку» в Douglas Restaurant. Это не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу любимых хитов Земфиры, исполненных в неповторимом варианте Питерской команды Postfacktum.

Звезды Питерского андеграунда

В составе бенда только профессиональные музыканты, являющиеся настоящими звездами Питерского андеграунда. Их мастерство и энергия создают незабываемую атмосферу, которая запомнится надолго.

Мощный вокал и оригинальные аранжировки

Вы сможете насладиться мощным вокалом и оригинальными аранжировками, которые делают каждое исполнение уникальным. Это шанс услышать ваши любимые песни в свежем звучании, которое не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события. Подготовьтесь к вечеру, полному эмоций и незабываемых впечатлений!