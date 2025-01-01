Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Посмотри на него
Киноафиша Посмотри на него

Спектакль Посмотри на него

Танцевальный хоррор по одной из самых мощных документальных книг последних лет 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Посмотри на него» по одноименной книге Анны Старобинец в пространстве «Скороход»

Спектакль «Посмотри на него» по книге Анны Старобинец погружает зрителя в мир сложных эмоций и непростых решений. Главная героиня оказывается перед самым важным выбором в своей жизни, который становится источником боли и переживаний.

Сложный выбор

Решение матери, о котором идет речь в спектакле, несет за собой целую цепочку событий, способных довести до крайности. Это произведение поднимает темы, о которых часто не говорят вслух, и заставляет зрителей задуматься о своих собственных чувствах и поступках.

О спектакле

«Посмотри на него» — это не просто драма, а глубокое исследование человеческой психологии и социальных норм. Спектакль обещает затронуть сердца зрителей и оставить их в размышлениях над поднятыми вопросами.

Интересные факты

  • Анна Старобинец — известная российская писательница, автор нескольких бестселлеров, в том числе и «Посмотри на него», который стал основой для спектакля.
  • Спектакль получил положительные отзывы на премьере, его отметили за глубокую эмоциональную составляющую и профессиональную игру актеров.

Не упустите возможность увидеть это важное произведение на сцене. Зрители смогут не только насладиться игрой талантливых актеров, но и задуматься над сложными вопросами, которые поднимает спектакль.

Режиссер
Роман Каганович
В ролях
Александр Лушин
Артем Шилов
Виталий Гудков
Геннадий Алимпиев
Антон Леонов

Купить билет на спектакль Посмотри на него

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
2 октября четверг
20:00
Театр Поколений Санкт-Петербург, Курляндская, 49
от 2200 ₽

Фотографии

Посмотри на него Посмотри на него Посмотри на него Посмотри на него Посмотри на него Посмотри на него Посмотри на него

В ближайшие дни

История доктора Дулиттла
6+
Детский
История доктора Дулиттла
6 декабря в 18:00 Небольшой драматический театр
от 1300 ₽
Гулливер в стране лилипутов
6+
Детский Кукольный
Гулливер в стране лилипутов
19 октября в 14:00 Театр марионеток им. Деммени
от 700 ₽
Квест «Пропавшие в облаках»
12+
Иммерсивный
Квест «Пропавшие в облаках»
6 ноября в 20:50 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше